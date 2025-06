Sanabria verso Pisa, per il Torino idea Nzola

Poche, pochissime, le due reti in 26 partite - molte delle quali, però, giocate solo parzialmente - per pensare a un seguito a Torino: Antonio “Tonny” Sanabria sa che la sua avventura in granata è agli sgoccioli e ha dato mandato al proprio entourage di trovare una soluzione in uscita. Che deve prevedere un accordo con Cairo e Vagnati per il cartellino, e con gli agenti del calciatore per lo stipendio. Il paraguaiano, infatti, ha ancora un anno di co