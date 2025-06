Manchester City scatenato sul mercato: Cherki ufficiale, cifre e dettagli. E non è l'unico...

Altro colpo di mercato del Manchester City , che ha annunciato l’acquisto ufficiale di Rayan Cherki dal Lione . Il giovane talento francese, classe 2003, si trasferisce nella squadra guidata da Pep Guardiola per 40 milioni di euro più due milioni di euro di bonus e ha firmato un contratto valido fino al 2030. Il Lione, inoltre, avrà una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Cherki sarà a disposizione di Guardiola già per il Mondiale per Club : il City è nel girone con la Juventus .

Cherki, il comunicato ufficiale del City

"Il Manchester City ha completato l'acquisto di Rayan Cherki dal Lione. Il ventunenne centrocampista offensivo ha firmato un contratto quinquennale, che lo legherà fino all'estate del 2030. Cherki, prodotto del vivaio del Lione, vanta una vasta esperienza nonostante la giovane età, avendo già giocato 185 partite con la sua squadra d'infanzia. Si è rapidamente guadagnato la reputazione di uno dei giovani talenti più creativi ed entusiasmanti emersi nel calcio europeo" si legge nella nota del City. "Questo è un sogno per me. Onestamente, entrare a far parte di un club come il Manchester City e avere l'opportunità di fare il passo successivo nella mia carriera qui è qualcosa di davvero speciale. Ho lavorato duramente per questo per tutta la vita. Amo questo sport e non vedo l'ora di crescere ulteriormente qui a Manchester con Pep e il suo staff" ha detto Cherki.