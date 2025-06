Reijnders-Manchester City, ora è ufficiale: c’è l’annuncio del Milan

Reijnders, il comunicato del Manchester City

Anche il Manchester City ha presentato ufficialmente il suo nuovo centrocampista: "Il Manchester City è lieto di annunciare l'ingaggio di Tijjani Reijnders con un contratto quinquennale. Il nazionale olandese, 26 anni, arriva dal Milan, dove ha trascorso le ultime due stagioni. Giocatore energico ma di classe, capace di giocare sia in ruolo offensivo che difensivo, Reijnders è stato nominato miglior centrocampista della Serie A nel 2024/25. Questo riconoscimento è arrivato dopo aver segnato 15 gol in 54 partite, più che raddoppiando il suo precedente miglior risultato in una singola stagione. Che si tratti di scegliere un passaggio, di lanciarsi nello spazio o di tirare da lontano, Reijnders ha dimostrato un gioco eccezionale a tutto tondo in uno dei campionati più difficili d'Europa. Prima di trasferirsi al Milano, ha esordito da professionista nel PEC Zwolle, nella sua terra natale, per poi diventare titolare nell'AZ Alkmaar. Da quando ha lasciato il segno all'AZ nel 2020/21, Reijnders ha accumulato una vasta esperienza sia a livello di club che a livello internazionale. Dopo aver esordito con la nazionale maggiore olandese nel 2023, ha giocato tutte e sei le partite di Euro 2024, portando la sua nazione fino alle semifinali. Ora è disponibile per la selezione per la Coppa del Mondo per Club FIFA che si terrà quest'estate negli Stati Uniti. Reijnders, che parla fluentemente inglese, si è mostrato entusiasta all'idea di raggiungere i propri obiettivi con il City. Siamo tutti lieti di dare il benvenuto a Tijjani al City e gli auguriamo il meglio per la sua permanenza qui".