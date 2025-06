Osimhen, la spunta il Galatasaray? Dal club: "Ogni giorno che passa..."

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen ? Ancora poco chiara la situazione relativa all'attaccante di proprietà del Napoli , che negli scorsi giorni ha rifiutato la ricca offerta dell' Al Hilal allenato da Simone Inzaghi . Eppure per il centravanti nigeriano, da tempo nei radar anche della Juve , potrebbe prospettarsi un futuro ancora al Galatasaray , dove ha giocato in prestito la scorsa stagione vincendo anche il campionato. A fare chiarezza sulla sua situazione, ma anche su quelle di Alvaro Morata e Mauro Icardi è stato il vice presidente del club turco, Ibrahim Hatipoglu .

Galatasaray, il punto su Morata e Icardi

Così il dirigente alle colonne di As, a partire da Morata: "Morata è un nostro giocatore in prestito (fino al gennaio 2026, quando potrà essere esercitata l'opzione di acquisto, ndr) e continuerà il suo contratto con il Galatasaray. Era a Yenikapi, dove si è festeggiato il titolo. Ma c'è stato un piccolo problema con il figlio e lui è andato via per non avere più problemi. Anche lui ha festeggiato il campionato sui suoi social media. È uno dei nostri giocatori più importanti". Da Morata a Icardi, reduce da un brutto infortunio ma pronto a tornare: "È stato qui nelle ultime settimane. Ha lavorato con i nostri fisioterapisti nelle nostre nuove strutture e ora ta facendo esattamente lo stesso, è anche un po' in anticipo rispetto alla tabella di marcia. L'inizio della stagione è il 4 luglio e crediamo che Icardi parteciperà normalmente al precampionato".

E ancoa sull'argentino: "La prossima stagione segnerà gol incredibili. Ci farà cantare, ancora una volta, la sua canzone preferita ‘Let me be your love’. Ama molto la Turchia e il Galatasaray. È fedele. Icardi è simile a Osimhen. È arrivato in prestito la prima stagione, poi ha ricevuto offerte da squadre saudite. È stato un processo lungo e difficile. Ha rifiutato molte offerte ed è stato ingaggiato a condizioni adeguate al budget del Galatasaray. È un giocatore sotto contratto. In questa stagione continuerà da dove ha lasciato". E a proposito di Osimhen...