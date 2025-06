"Eliminare la Juve un sogno. Cresciuto con Chiellini": chi è l'ultimo acquisto del Napoli

Dopo Kevin De Bruyne il Napoli chiude anche l'acquisto di Luca Marianucci. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo X del presidente dei partenopei De Laurentiis per poi essere confermato ufficialmente dal comunicato del club campione d'Italia: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci dall’Empoli F.C. Il difensore italiano vestirà la maglia azzurra a partire dal prossimo primo luglio“. Un altro rinforzo per la difesa di Conte, che proprio qualche giorno fa aveva dichiarato: "Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare”. Uno scalpitante Luca Marianucci è già proiettato alla prossima stagione, nella quale abbandonerà l'Empoli per vestire la maglia del Napoli. Il calciatore, che bene ha fatto nello scorso campionato, ha già le idee chiarissime, raccontando come l'eliminazione della Juventus in Coppa Italia sia stato un "sogno ad occhi aperti".