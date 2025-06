Pogba, dall'Empoli alla... Francia: contatti positivi con l'ex Juve

Paul Pogba potrebbe tornare in campo, stavolta il momento sembra essere arrivato davvero. Il francese non gioca una gara ufficiale dal 3 settembre 2023, ovvero la sfida tra Empoli e Juventus . Poi la squalifica per doping, il calvario e il seguente addio dai bianconeri. Lo scorso marzo è arrivata la fine della sospensione (che fu ridotta da 4 anni a 18 mesi), ma il francese non si è accasato con nessuna squadra. In vista della prossima stagione, però, il classe 1993 potrebbe tornare ad indossare gli scarpini.

Pogba, ci pensa il Monaco

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano a pensare seriamente a Pogba ci sarebbe il Monaco, con il centrocampista che potrebbe dunque tornare in patria, giocando così per la prima volta in Ligue 1. Per il giornalista il club del Principato avrebbe offerto un contratto di due anni a Pogba, con le trattative che sarebbero ora in corso e con i colloqui destinati a proseguire anche in questo fine settimane per raggiungere un accordo. Dopo i tanti problemi fisici avuti nella sua seconda esperienza alla Juve e la squalifica, per Pogba potrebbero tornare il sereno e... il campo.