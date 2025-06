Vlahovic, la certezza Juve è un'occasione Milan: l'accordo si può trovare così

La posizione della Juventus

E capire anche quelle della Juventus, che di sicuro non perderà il giocatore a zero fra un anno. Quindi senza rinnovo - e questo sarà un tema che affronterà eventualmente Comolli con Darko Ristic, agente del giocatore -, Vlahovic non rimarrà e il suo status contrattuale rappresenta una ghiotta occasione per tanti club: in Europa (Fenerbahce, Atletico Madrid, Manchester United) e pure in Italia, dove il Milan sta seriamente pensando a lui. Giovedì c’è stato un primo contatto fra le due società, con i rossoneri che hanno voluto sondare il terreno per capire le eventuali richieste della Juve per il serbo che, va ricordato, il 30 giugno sarà a bilancio per poco meno di 20 milioni. I bianconeri, naturalmente, vorrebbero monetizzare partendo da una richiesta di almeno 30 milioni, ma la sensazione è che a 25 si possa già trovare la quadra. Questo è uno dei principali motivi che stanno spingendo il Milan a pensare a Vlahovic.