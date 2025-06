Dzeko, sprint Fiorentina per sorpassare il Bologna: l'offerta e il ruolo di Pioli

FIRENZE - La Fiorentina fa sul serio per Edin Dzeko. I segnali all'attaccante in uscita dal Fenerbahce a parametro zero sono stati lanciati ed è pronta a accelerare l'operazione per sorpassare così il Bologna, anch'esso sulle tracce del bosniaco. Pure in passato il club viola aveva pensato a Dzeko per rafforzare il proprio reparto offensivo senza però riuscire a concretizzare. Stavolta invece c'è fiducia in attesa della risposta da parte dell'ex di City, Inter e Roma che pur non essendo calcisticamente più giovane (compirà 40 anni il prossimo 17 marzo) ha dimostrato anche nelle ultime due stagioni disputate in Turchia di essere ancora fra i migliori nel suo ruolo.