Conte, ora tocca al post Kvara: riecco Garnacho ma il preferito è un altro

Dopo il colpo Kevin De Bruyne a parametro zero, il Napoli sembra non volersi fermare sul mercato. Gli azzurri sono infatti ancora alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto nella sessione di gennaio al PSG. Per questo la squadra di Antonio Conte starebbe osservando due obiettivi importanti dalla Premier League. In casa Inter continua invece il pressing per riportare in Serie A Rasmus Hojlund.