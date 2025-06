TORINO - Certi amori non finiscono, canta Antonello Venditti in “Amici mai”. Quello che prova Davide Vagnati nei confronti di Giovanni Simeone non si può definire proprio amore, ma grande stima sicuramente sì. E lo dimostra il fatto che negli ultimi anni abbia più volte pensato al Cholito per rinforzare l’attacco del Torino, provando a portarlo sotto la Mole in più