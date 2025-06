Calciomercato Napoli, Conte scatenato: Lookman, Chiesa, Lucca e Sancho!

Sanchez possibile, Hien e Buekema...

A cominciare dalla difesa, dove il primo obiettivo per la fascia destra resta Juanlu Sanchez del Siviglia. Il terzino classe 2003, capace di agire anche come laterale a tutta fascia, ha già raggiunto l’accordo con gli azzurri sulla base di un contratto quinquennale. Manca, però, l’intesa definitiva tra i due club: nel suo viaggio in Spagna il ds Manna ha chiarito che il Napoli non intende partecipare ad aste ed è disposto ad arrivare fino a 15 milioni comprensivi di bonus, mentre il Siviglia ne chiede 20. Ci saranno nuovi contatti questa settimana tra i due club per trovare l’accordo definitivo.

Non sarà di facile soluzione il nodo che riguarda il difensore centrale: Beukema ed Hien sono i due nomi in cima alla lista di Conte, ma entrambi sono difficilmente raggiungibili. Con Beukema esiste l’accordo per un contratto di 5 anni a 3 milioni netti a stagione, ma il Bologna non vuole abbassare la richiesta di 35 milioni, ritenuta eccessiva dal presidente De Laurentiis. Discorso simile anche per Hien, per il quale l’Atalanta chiede una cifra prossima ai 40 milioni di euro. Le alternative sono Chalobah del Chelsea e De Winter del Genoa.