Fabiani svela: "Zaccagni piace molto a Conte. Rovella, fosse per noi..."

"Nessuno dei big è sul mercato, non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori, non vogliamo smantellare e valuteremo le diverse proposte che ci stiamo arrivando. C'è qualche richiesta per Tchaouna , ma stiamo facendo una valutazione a 360 gradi". Così Angelo Fabiani , direttore sportivo della Lazio ospite a #Nonsolomercato su Rai2, fissa la linea per le operazioni biancocelesti.

Parlando dei big, Fabiani sottolinea che "Rovella ha una clausola rescissoria. Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerte importanti". Il ds prova a blindare anche Zaccagni, nel mirino del Napoli: "So che piace molto a Conte e Manna, ma non abbiamo intenzione di privarci di lui".