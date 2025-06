Torino: Sottil più di un'idea

Un giocatore allineato al Toro nella voglia di riscatto. Come la società granata deve uscire dal pantano del centro classifica in cui è rimasta invischiata nelle ultime quattro stagioni - a loro volta seguite a due annate con la salvezza acciuffata all’ultimo - così l’attaccante esterno Riccardo Sottil cerca un rimbalzo dopo un avvio di carriera più che promettente e un successivo calo. Per lo più legato alla continuità delle prestazioni.