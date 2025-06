Quanto vale Douglas Luiz? Il mercato Juve e la più grande grana di Comolli

Douglas Luiz, la soluzione di Comolli

In Inghilterra non mancano le squadre interessate, per esempio il Leeds, ma probabilmente non a quelle cifre. Insomma, una discreta grana per Comolli che, al momento, non considera l'ipotesi di tenere in rosa Douglas. Una soluzione potrebbe essere effettuare un prestito con obbligo di riscatto, in modo che la cessione definitiva possa arrivare tra un anno, quando il peso a bilancio sarà di 30 milioni, più vicino al suo valore reale.