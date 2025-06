Allegri, tutto su Leoni: il Milan ha la carta segreta per convincere il Parma

La carta Liberali e Xhaka...

Ora il Diavolo ha una carta da giocarsi per provare ad arrivare al difensore: si tratta del fantasista Mattia Liberali che piace molto dalle parti di Collecchio. Il classe 2007 è in scadenza tra un anno col Milan e il rinnovo appare in alto mare. Motivo per cui potrebbe essere utilizzato come contropartita per abbassare le richieste parmensi. Lavori in corso. Gli stessi che riguardano la trattativa per arrivare a Granit Xhaka. Il nazionale svizzero rappresenta la prima scelta dei rossoneri per la mediana. Intesa di massima già trovata col regista per un contratto fino al 2028 con eventuale opzione per il 2029. Ora il ds rossonero Tare deve superare le resistenze del Bayer Leverkusen, che non vorrebbe privarsi di una delle proprie colonne. Pronta 10-12 milioni. Curiosità: Tare lo voleva già nel 2016 quando era alla Lazio e Granit militava nel Gladbach.