Pogba contro la Juventus in Champions, ora può succedere davvero: manca solo l'ufficialità

Novità importantissima per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, dopo aver scontato la squalifica per doping inflitta ai tempi della Juventus, sembrerebbe infatti finalmente pronto a ritornare in campo. A darne la notizia è il quotidiano francese L'Equipe, che parla di accordo già raggiunto con il Monaco. La squadra del Principato si è qualificata per la Champions League quest'anno in virtù del terzo posto in campionato e, in terza fascia, può pescare la Juventus che è in seconda per quello che sarebbe un incrocio davvero del destino.