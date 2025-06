Theo Hernandez apre a Inzaghi: il Milan spera. Allegri, c’è una domanda per te

Il pressing di Inzaghi

Il francese, che il 20 giugno ha postato dalle vacanze in Sardegna una suo video mentre si allenava, aveva la convinzione - o speranza - di convincere Allegri a dargli una chance, ma nelle ultime ore il suo agente e gli intermediari che lavorano all'operazione con l'Al Hilal (Federico Pastorello) devono avergli fatto capire il rischio di restare al Milan. Il club rossonero, infatti, ha più volte spiegato all'entourage del giocatore che in caso di permanenza sarebbe rimasto ai margini del progetto, rischiando di non giocare e perdere così il Mondiale 2026. Theo Hernandez e la famiglia, quindi, hanno iniziato a riconsiderare i milioni dell'Al Hilal e il forcing di Inzaghi che nei primi giorni di giugno aveva chiamato il francese per convincerlo a volare con lui in Arabia e poi negli Stati Uniti per il Mondiale per club. Il tecnico piacentino sabato ha fatto capire come il suo nuovo club non demordesse: «Vogliamo diventare uno dei migliori club al mondo. Theo Hernandez? Il club ci sta lavorando». E il pressing deve aver fatto breccia, visto che ieri all'Al Hilal sono arrivati dei segnali di apertura. Che non significa ancora che l'operazione andrà in porto, ma il vento sembra poter cambiare.