Scippo Kean, l’Arabia pronta a pagare la clausola! La Fiorentina guarda all’Inter

L'Al-Qadsiah tenta Kean

Quanto allo stesso Gudmundsson, che vorrebbe restare a Firenze, sta vivendo questa situazione di attesa in vacanza in Islanda: è andato a far visita ai ragazzi della scuola calcio KR Reykjavik, il club dove ha mosso i primi passi da calciatore, e si è intrattenuto a lungo con loro rispondendo alle loro domande e firmando autografi sulle magliette viola che tanti indossavano. A turbare però la Fiorentina, il fatto che gli arabi dell’Al-Qadsiah (gli stessi che volevano Dybala) sono pronti a pagare i 52 milioni di clausola per Kean, se questi dovesse accettare, la Fiorentina andrebbe su Piccoli per sostituirlo. Nelle prossime ore intanto è previsto, per le visite mediche e le firme, l’arrivo di Jacopo Fazzini reduce dall’Europeo Under 21: l’ex centrocampista dell’Empoli approda a titolo definitivo per 9 milioni più uno di bonus mentre lui sottoscriverà un accordo di cinque anni. Sempre entro questa settimana sbarcherà il difensore Mattia Viti preso in prestito dal Nizza per 5 milioni e una percentuale della futura rivendita.