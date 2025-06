Prestiti Serie A, destino segnato per 48: da Zalewski a Gudmundsson, da Elmas a Piccoli

Il Torino tiene Biraghi e saluta Elmas

Politica dai due volti per il Verona: riscattato Sarr (Lione) e contatti in corso per la conferma di Bradaric (Salernitana); mentre sono stati tagliati Okou (Bastia), Daniliuc (Salernitana) e Tengstedt (Sporting). Il Torino tiene Biraghi (versati 250.000 euro alla Fiorentina) e saluta Elmas (Lipsia), Salama (Reims) e Sosa (Ajax). Pure il Napoli - nonostante lo scudetto vinto - si separa da Billing (Bournemouth) e Okafor (Milan). Avanti un altro. Posch dice addio dopo soli cinque mesi alla sua avventura all’Atalanta e rientra al Bologna, che a sua volta non ha esercitato il riscatto per Pedrola (Sampdoria) e Pobega (Milan). Bye bye pure per Walker (Manchester City) e Sottil (Fiorentina), il cui contribuito al Milan è stato quasi impalpabile. Ha già fatto i bagagli per rientrare a Firenze pure Ikonè non confermato dal Como. Avventura amara nella Capitale sia per i romanisti Nelsson (Galatasaray) e Gourna-Douath (proveranno a rinnovare il prestito dal Salisburgo) sia per il laziale Ibrahimovic (Bayern Monaco), le cui esperienze hanno lasciato poche tracce. Ancora in bilico il destino di Vogliacco a Parma: gli emiliani lo terrebbero volentieri, ma ritengono troppi i 4 milioni fissati dal Genoa per il riscatto; mentre Cancellieri rientra alla Lazio. Infine a Cremona fase di stallo per Gelli: in attesa del nuovo tecnico i grigiorossi non hanno ancora sciolto le riserve per il mediano di proprietà del Frosinone.