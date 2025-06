Strappo Gyokeres, il calciomercato si infiamma: "Non si presenta al raduno dello Sporting Lisbona"

Il presidente Varandas risponde alle minacce dell'agente

Hasan Cetinkaya, procuratore di Gyokeres, avrebbe minacciato lo Sporting rimarcando un presunto accordo che permetterebbe al suo assistito di essere ceduto per 60 milioni. Ma la risposta del presidente Frederico Varandas ha sciolto ogni dubbio: "Lo Sporting non richiederà la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbe conoscermi meglio. Minacce, ricatti e insulti non funzionano con me. Posso garantire una cosa: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel'ho mai permesso, e il gioco del suo agente non farà che peggiorare la situazione". Il presidente ci ha tenuto a difendere gli interessi del club durante l'inaugurazione dei nuovi spazi del Museo dello Sporting di Leiria. Più che frasi di circostanza le minacce dell'agente sono supportate dalla volontà del giocatore. Ecco perché Gyokeres sta pensando di non presentarsi in ritiro per forzare la cessione. Il rischio però - come dichiarato da Varandas - è che così facendo possa peggiorare la situazione.