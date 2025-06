Garnacho al Chelsea, Nkunku allo United: il clamoroso scambio che sconvolge la Premier

Che Alejandro Garnacho fosse uno dei nomi caldi del mercato in uscita del Manchester United non è una novità. Il rapporto con Ruben Amorim è ormai al capolinea, complice l'ultima disfatta stagionale con il ko in finale di Europa League contro il Tottenham, dove è subentrato dalla panchina. Dopo il successo in Premier contro l'Aston Villa, il tecnico portoghese avrebbe inoltre detto al giocatore "Prega di trovare un nuovo club che ti voglia" (Daily Mail). Stando a quanto riportato dal Telegraph, il nome dell'attaccante classe 2004 viene ora accostato al Chelsea di Enzo Maresca , dove ad essere prossimo all'addio sembra essere anche Christopher Nkunku .

Garnacho: futuro in Premier?

Oltre la rottura con Amorim, Garnacho sembra essere ai ferri corti anche con la tifoseria, indispettita dalla foto pubblicata dal giocatore che lo ritrare con la maglia di Marcus Rashford dell'Aston Villa, oltretutto uno dei club interessati all'attaccante: episodio a cui si è aggiunto lo scontro con un tifoso dei Red Devils durante la tournée in Asia. Il giocatore sembra inoltre gradire l'idea di restare in Premier League, ma un eventuale "scambio" con Nkunku avverrebbe molto più probabilmente nella forma di due trasferimenti separati - non dunque un vero e proprio scambio - con una valutazione dell'argentino che si aggira intorno ai 70 milioni. Nel mentre, lo United punta ad aggiudicarsi le prestazioni di Bryan Mbeumo, esterno offensivo in forza al Brentford, autore di 20 reti e per cui i Red Devils avrebbero offerto oltre 60 milioni di sterline. Quanto ai Blues, Maresca gradirebbe più di un rinforzo in avanti, con in lizza anche i nomi di Jamie Gittens, già al centro di un'operazione da 42 milioni con il Borussia Dortmund e Malick Fofana, attaccante classe 2005 autore di 11 gol in 41 presenze con la maglia del Lione.