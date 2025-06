Troppi debiti e controlli non superati: shock in Francia, l'Olympique Lione è stato retrocesso a tavolino in Ligue 2. Questa la clamorosa decisione presa oggi dal DNCG (Direzione nazionale di controllo e gestione) dopo aver esaminato il fascicolo relativo al club. Secondo la stampa francese il presidente del club John Textor e il direttore generale Michael Gerlinger sono stati ascoltati dagli organi competenti ma le loro motivazioni non sono state ritenute sufficienti. Ergo, retrocessione amministrativa che era stata decisa già il 15 novembre e finora scongiurata. Il Lione ora presenterà ricorso ma i 550 milioni di debiti della società sembrano un ostacolo insormontabile da superare.