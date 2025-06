Napoli scatenato per Conte: preso Lang e c’è il sì di Nunez

N’Dicka per far cassa

Occhio anche a N’Dicka, che può essere ceduto dai giallorossi per fare cassa e sistemare il bilancio. Restando in tema di difensori centrali: ufficiale Bertola all’Udinese (contratto fino al 2030). Zanotti (Lugano) verso il Bologna. L’Atalanta è in chiusura per Sulemana dal Southampton per 18 milioni; mentre Jesus Rodriguez (Betis) è a un passo dal Como, che ci prova per Schjelderup (Benfica). La Lazio sta trattando la cessione di Tchaouna al Burnley per 14 milioni e si aggiunge a Fiorentina e Genoa tra le pretendenti a Piccoli, appena riscattato dal Cagliari come Adopo (Atalanta) e Caprile (Napoli). I sardi vogliono anche Ambrosino (Napoli). Da un gioiellino italiano all’altro: il Parma è interessato a Liberali (Milan). Ore decisive in casa Cremonese per la nomina del nuovo allenatore: ottimismo per strappare il sì di Davide Nicola, al quale è stato proposto un biennale con opzione per il terzo anno in caso di salvezza.