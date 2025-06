Lisci, l’incredibile storia: sconosciuto in Italia e protagonista in Liga

Lisci e la chiamata dell'Osasuna

Poco male per il classe 1985, visto che da Pamplona è arrivata comunque la chiamata giusta per effettuare il salto di categoria. A volerlo fortemente l’Osasuna, che gli ha affidato la panchina biancorossa per le prossime due stagioni. Per il giovane allenatore romano la possibilità di sfidare ora corazzate del calibro di Real Madrid e Barça, tentando di portare Budimir e compagni stabilente nella colonna di sinistra della classifica. Sognando magari un posto in zona Conference. Un passo alla volta, anche se il bello deve ancora venire. In Spagna, Lisci, infatti, è tra i tecnici più quotati e seguiti in chiave futura. Chissà che tra un paio d’anni non possa guidare una big iberica. A differenza di quanto accaduto in Italia, dove non è stato cercato neppure dai club di Serie B. Prima di diventare allenatore, infatti, Alessio sbarcava il lunario come rappresentante in un’azienda che importava prodotti alimentari italiani in terra spagnola. Un connubio tra i due Paesi che rappresentava un sorta di premonizione su quello che sarebbe stato il suo futuro.