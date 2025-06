Ronaldo, svolta per il futuro: c'è la scelta sul rinnovo con l'Al Nassr

Novità importante per il futuro di Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portghese è infatti stato al centro di diverse voci di mercato negli ultimi mesi visto il contratto in scadenza con l' Al Nassr . Dopo essere andato anche vicino ad un addio al club saudita, nelle ultime ore le prospettive sembrerebbero decisamente cambiate.

Ronaldo, accordo con l'Al Nassr per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo avrebbe trovato l'accordo per rinnovare con l'Al Nassr. Il nuovo contratto dovrebbe essere di un anno, fino al 30 giugno del 2026, ma con la possibilità di prolungare per un'altra stagione nel caso in cui il portoghese volesse posticipare il ritiro dal calcio giocato ed arrivare fino ai 42 anni. Una mossa sicuramente importante per il club e per tutto il movimento calcistico dell'Arabia Saudita, che è ora ad un passo dal trattenere il proprio simbolo.