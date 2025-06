Kerkez al Liverpool, è ufficiale: "Darò tutto per vincere trofei. Non vedo l'ora di..."

Le prime parole di Kerkez

Intervistato in esclusiva a Liverpoolfc.com, il nazionale ungherese ha dichiarato: "Sono davvero felice. È un vero onore per me, un privilegio venire a giocare per uno dei club più importanti del mondo, il più grande d'Inghilterra. Sono davvero, davvero felice ed emozionato. Dopo questo, tornerò a casa e mi godrò qualche giorno nella mia città natale, poi non vedo l'ora di tornare, indossare la tuta e iniziare ad allenarmi e prepararmi per la stagione".

Kerkez lascia il Bournemouth dopo due ottime stagioni in cui ha collezionato 74 presenze e messo a referto due gol e otto assist. La sua carriera a livello professionistico è iniziata con la squadra ungherese dell'ETO FC Gyor, prima di passare nel 2021 al Milan, dove ha giocato nella Primavera prendendo parte alla Youth League senza però mai esordire in prima squadra. A metà della stagione 2021-22 è volato in Olanda per accettare l'offerta dell'AZ Alkmaar, in cui ha collezionato 57 presenze. Sono 23 invece i gettoni con la Nazionale ungherese: l'esordio risale a settembre 2022, in UEFA Nations League contro la Germania. Il terzino è stato selezionato per il premio Men's PFA Young Player of the Year 2024-25 ed è stato finalista per il Golden Boy 2023, che premia il miglior talento europeo under 21.

"Vorrei solo ringraziare tutti per avermi dimostrato un grande affetto, anche prima dell'annuncio. E continuate a sostenere la squadra come fate sempre, perché siete la tifoseria più numerosa al mondo. Darò tutto, assolutamente tutto, per vincere trofei con il club e, se possibile, segnare qualche gol ad Anfield. Non vedo l'ora di sentire il boato. Ci vediamo presto" ha concluso Kerkez. Il suo numero di maglia verrà ufficializzato nelle prossime settimane.