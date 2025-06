Calciomercato Toro, Zaniolo chiama Baroni e anche Ngonge aspetta il tecnico: vuole tornare da lui

Ipotesi Ngonge: ci sono anche Genoa e Bologna

Vagnati riflette con Cairo sull’opportunità dell’offerta, Zaniolo è pronto a dare garanzie a Baroni, intanto il dt esprime sollievo per il comportamento di Cyril Ngonge: il belga vota Toro. L’esterno offensivo ha nuovamente palesato alla dirigenza del Napoli la propria preferenza verso il club granata. Decisiva la presenza in panchina proprio di Baroni, che ha saputo valorizzarlo come nessun altro finora in Italia (6 gol in 19 presenze a Verona tra agosto 2023 e gennaio 2024). Le doti di Ngonge, però, non stuzzicano solo il Toro, a caccia di esterni offensivi e trequartisti (almeno tre, fra due titolari e una riserva, da aggiungere a Vlasic, Lazaro e al giovane Njie). Sulle tracce di Ngonge c’è anche il Genoa, che non ha rinnovato il contratto a Junior Messias e cerca un mancino per aggiungere qualità alla fase offensiva; mentre il Bologna - nell’ambito dei dialoghi per Ndoye e Beukema - ha chiesto informazioni al ds dei campioni d’Italia, Manna. Pure dalla Ligue1 sarebbero arrivati dei sondaggi, ma Cyril per ora tiene il punto e non cambia idea: ha voglia di tornare a lavorare con Baroni. Il Torino vuole prenderlo in prestito con diritto, il Napoli invece vorrebbe venderlo nell’ambito della trattativa per Vanja Milinkovic-Savic.