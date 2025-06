Mercato Serie A: Jesus Rodriguez, altro colpo Como! Roma, ecco il “nuovo Svilar". Le mosse del Pisa

Il calciomercato non ha sosta e in Serie A molte squadre sono al lavoro per rinforzarsi e per cedere qualche esubero. Oltre la Juventus, in trattativa per Sancho e David e anche per provare a piazzare Weah (qui la risposta dell'agente) e Mbangula, tante altre squadre sono attive. In particolare il Como, tre le regine di questo inizio di calciomercato. Il progetto dei lariani ha basi solide e vogliono dare continuità all'ottima scorsa stagione con Fabregas alla guida, cercando di lottare già per un posto in Europa.