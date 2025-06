Immobile riparla... Italiano: addio Besiktas, vicino l'accordo col Bologna

Ciro Immobile è pronto a tornare in Italia . Dopo l'addio alla Lazio e una stagione vissuta al Besiktas , l'attaccante di Torre Annunziata si avvicina nuovamente alla Serie A . D'altronde era stato lo stesso attaccante a dichiarare come, dopo la Turchia, non avrebbe avuto intenzione di smettere . Il centravanti, campione d'Europa con gli Azzurri nel 2021, si appresta dunque a ricalcare i campi del campionato nostrano, dove ha siglato gol e centrato record. Attualmente è il calciatore in attività con più reti in A (201) ed è il calciatore italiano che più volte ha vinto la classifica cannonieri in Italia, riuscendoci in quattro occasioni.

Immobile torna in Serie A: c'è il Bologna

A volerlo riportare in Italia è il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria in Coppa Italia nell'ultima stagione e desideroso di puntare in alto anche nella prossima annata. Per farlo i rossoblù hanno dunque deciso di arricchire il bagaglio di esperienza, provando a portare a casa un attaccante che la porta la vede eccome. Per ritenere la trattativa chiusa mancherebbe soltanto il via libera del Besiktas, che comunque dovrebbe arrivare nelle prossime ore dopo che le parti si sono avvicinate in termini di domanda e offerta. Immobile, 35 anni compiuti a febbraio, dovrebbe siglare un contranno annuale con opzione per un'ulteriore stagione.