Lo Sporting blocca Gyokeres, l’Ajax silura i giocatori su WhatsApp: l’altro calciomercato

Il presidente dello Sporting non molla e ha confermato che, malgrado le pressioni ricevute, Viktor Gyokeres non si muoverà da Lisbona per meno di quanto deciso internamente dal club, e 70 milioni di euro non sono abbastanza: «Non dirò qual è il prezzo, il giocatore lo sa. Posso dirvi che Viktor non partirà per 60 milioni più 10 di bonus. No, non succederà», ha assicurato Frederico Varandas. Un messaggio inequivocabile, che alza il muro attorno al centravanti svedese, uno dei calciatori più desiderati dell'intero panorama europeo. L'inesorabile lievitazione del costo dei cartellini, però, non riguarda solo il centravanti scandinavo. Prova ne siano le critiche di Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool, per il prezzo (quasi 140 milioni) pagato dai Reds per Florian Wirtz: «Tutti siamo d'accordo che stiamo parlando di un grande giocatore. Tuttavia, non ci sono dubbi al riguardo: è una somma esorbitante».