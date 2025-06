Caro Pogba, tra guru e medicine ti sei abbandonato da solo. Ma i tifosi Juve ti vorranno sempre bene

30 milioni per 200'

No, caro Paul, non è proprio come dici tu. Oddio, magari la Juve non è stata proprio materna nei due anni seguenti al caso doping, ma non era tempo di coccole, Paul, e qualche ragione per essere arrabbiati ce l'avevano, anche solo per l'idea di aver pagato qualcosa come i 30 milioni lordi delle prime due stagioni per poco più di duecento minuti in campo. Lo sai come sono le società, quando tirano le somme del bilancio è la calcolatrice che parla, non il cuore.

