Futuro Leoni e Bonny all'Inter, parla Cherubini: "Parma non vuole perdere tanti giocatori"

Il Parma continua ad essere al centro di grandi notizie di mercato in Serie A. Dopo il passaggio di Chivu all'Inter, con l'arrivo del giovane Cuesta, diversi calciatori emiliani sono infatti finiti nel mirino delle big. Per questo il direttore sportivo del club ducale ha voluto fare il punto sulle trattative. Cherubini ha parlato innanzitutto di Bonny, ormai prossimo al passaggio all'Inter: "Lo sapevo, ma è meglio commentare le notizie quando sono certe. Non è un mistero che la trattativa è ben avviata con l'Inter ma è capitato troppe volte di far commenti su situazioni che poi non si concretizzano. Ci sono tante cose da fare ma la volontà dei due club è di chiudere l'operazione".