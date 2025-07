“Massacrato alla Juve, ma lo ricomprerei sempre”: Cherubini, solo retroscena

Cherubini sulla Juve e Allegri

Cherubini ha anche parlato della sua esperienza alla Juventus: "Alla Juve ho iniziato come responsabile dei prestiti fino a diventare il vice di Paratici e poi ds. Io però sto meglio dietro la scrivania, per questo Parma è perfetta per me. Alla Juventus sono stato 12 anni, lavorare con professionisti come Marotta e Paratici è stato bello”. E poi elogi e parole al miele per Allegri : “Auguro a tutti di aver a che fare con un allenatore come Allegri, che si è sempre fatto carico di tutto perché ha sposato in toto il progetto societario. Nel momento più difficile ha saputo fare da parafulmine, non vedo tanti tecnici fare questo bei confronti del club".