Bernardeschi-Toronto, è finita: ufficiale la rescissione dell'ex Juve

Il post su Instagram

"Grazie per avermi accolto come uno di voi. Grazie per aver abbracciato la mia famiglia, per averci fatto sentire parte della vostra anima, della vostra comunità. Avete trasformato questa esperienza in qualcosa di unico, profondo e indimenticabile. Mi avete dato tanto, mi avete insegnato tanto. Mi avete aiutato a crescere come uomo, non solo come calciatore. Mi avete fatto conoscere persone straordinarie, legami veri che porterò con me per sempre. Ogni singolo giorno in campo, ho dato tutto quello che avevo. Tutta la mia passione. Tutta la mia grinta. Tutto me stesso. Non mi sono mai tirato indietro. Ho dato tutto per questa maglia, per questa città, per i suoi tifosi. Per chi ama veramente Toronto. Sarò sempre legato a questi colori. E oggi, con orgoglio, posso dire: sarò sempre un ragazzo di Toronto. Grazie a tutti i miei compagni di squadra. Grazie a tutto lo staff. Grazie a tutta l'azienda. Grazie a tutti coloro che lavorano ogni giorno per il Toronto FC. A chi lavora dietro le quinte con passione, a chi si è preso cura di me e della mia famiglia in ogni dettaglio, vi porterò con me, uno per uno. Sempre. Ora inizia un nuovo viaggio per me. Un nuovo capitolo, una nuova sfida. Ma il legame con questa città, con la sua gente, vivrà per sempre nel mio cuore. Toronto FC, MLS: grazie per questa straordinaria avventura. Questo non è un addio. È un arrivederci. Con tutto il cuore. Sempre, C’MON. Mi mancherete. Con affetto, Fede", è stata invece la toccante lettera scritta da Bernardeschi nell'ultimo post pubblicato sul proprio account Instagram.