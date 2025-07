Wesley, obiettivo Juve e idea Roma: la possibile operazione con l’Everton

Negli ultimi giorni è emerso l'interesse della Juventus per Wesley , esterno destro di proprietà del Flamengo , che può giocare sia da terzino nella difesa a 4 che come quinto a tutta fascia. La sua duttilità, così come le sue prestazioni al Mondiale per club, non sono passate inosservate e potrebbero aver convinto definitivamente la Vecchia Signora. Tuttavia c'è un'altra big italiana che potrebbe inserirsi sul giocatore e mettere alle strette i bianconeri.

Roma su Wesley: possibile operazione con l'Everton

Che la Roma abbia intenzione e necessità di acquistare un esterno destro non è una novità. Intanto perché non è chiaro il destino di Alexis Saelemaekers: qualora non dovesse proseguire la sua avventura nella Capitale, anche numericamente ci sarebbe un posto vuoto in quella zona di campo. E poi, il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini ha sempre puntato al massimo sul rendimento degli esterni nei suoi 9 anni all'Atalanta. Ecco allora che la Roma si inserisce nella corsa a Wesley, tanto da aver già avviato i primi contatti. Si pensa a un'operazione in sinergia con l'Everton, l'altra squadra di cui sono proprietari i Friedkin. Come riportato da Sky Sport, i Toffees potrebbero acquistare il giocatore per poi girarlo in prestito ai giallorossi. Un intreccio dovuto anche al fatto che la richiesta del Flamengo è di 30 milioni di euro, cifra che difficilmente la Roma potrebbe permettersi di spendere in questo momento.

