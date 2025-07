Ismajli e Ngonge in ritiro col Toro: il doppio obiettivo

TORINO - Alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia mancano cinque giorni, alla partenza per Prato allo Stelvio ne mancano invece dodici. Sono queste le due deadline che Urbano Cairo e Davide Vagnati si sono posti per consegnare a Marco Baroni i primi rinforzi: l’obiettivo è quello di riuscire a portare in granata almeno tre innesti entro il 14 luglio, giorno in cui la squadra