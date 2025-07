Ricci al Milan di Allegri, è ufficiale: il saluto al Torino e il messaggio ai nuovi tifosi

MILANO - Il Milan ha confermato l'acquisto a titolo definitivo di Samuele Ricci, aggiungendo un particolare: il calciatore indosserà la maglia numero 4. "Ac Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino Fc - scrive il club rossonero -. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci cresce nel Settore Giovanile dell'Empoli, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2019, e totalizza 91 presenze e 3 gol con i toscani. Nel gennaio 2022 passa al Torino, con cui colleziona 113 presenze e 4 reti. Ricci, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili italiane, nel giugno 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 10 presenze. Samuele Ricci indosserà la maglia rossonera numero 4".