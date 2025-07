Nico Williams "snobba" il Barcellona: ufficiale il prolungamento con l'Athletic Bilbao

Le parole di Nico Williams

Una gioia enorme per il classe 2002 che il prossimo 12 luglio compirà 23 anni: "Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia famiglia. Questa è casa mia. Forza Athletic!". Cresciuto nelle giovanili del club a partire dal 2013, Nico William ha fatto il proprio esordio tra i professionisti al Baskonia, dove è andato in prestito nella stagione 2018-19. Tornato ai biancorossi, dopo un anno con la squadra B è diventato un punto fermo dell'Athletic Bilbao e stagione dopo stagione si è ritagliato un ruolo da protagonista non solo con il club ma anche in Nazionale. Il prolungamento di contratto fino al 2035 è soltanto un riconoscimento al lavoro svolto e al talento, quello di certo non manca a Nico Williams.