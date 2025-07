Ve lo ricordate, sì? Il flop Juve riparte dal Messico: “Dimostrerà tutto sul campo”

La carriera di Ramsey

Cardiff che è anche la squadra in cui debuttò giovanissimo nel grande calcio, a soli 16 anni, nel 2007. Un anno più tardi lo acquistò l'Arsenal, dove Aaron ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, vincendo tre FA Cup e due Community Shield. Con i Gunners giocò per 11 stagioni, fino al trasferimento a zero alla Juventus nel 2019, dove vinse uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Tra il 2022 e il 2023 le brevi esperienze con Rangers e Nizza, poi il ritorno nella tanto amata Cardiff, con la passata stagione terminata all'ultimo posto in campionato e la conseguente retrocessione in League One.