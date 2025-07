Morata, futuro deciso: accordo con il Como. Cosa manca per la firma

Alvaro Morata pronto a sbarcare a Como. L'attaccante di proprietà del Milan attende infatti che il club rossonero risolva il prestito al Galatasaray, per procedere a firmare con i Lariani e a unirsi così al gruppo allenato da Cesc Fabregas. Stando ai termini dell'accordo, lo spagnolo si trasferirà a titolo definitivo a fronte di un esborso di circa 10 milioni di euro. È il secondo rinforzo in attacco per il Como, dopo l'ingaggio dell'ex Betis Sivilia Jesus Rodriguez e prima ancora di Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria.