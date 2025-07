Camarda al Lecce, lunedì le visite: possibile affare al Fantacalcio®

Colpo importante in attacco per il Lecce , che è in chiusura per Francesco Camarda , giovanissimo centravanti classe 2008 di proprietà del Milan . Il ds Pantaleo Corvino metterà a disposizione di mister Eusebio Di Francesco , tornato in Salento a distanza di 14 anni, un giocatore di qualità e cresciuto nel settore giovanile rossonero. Nella stagione passata con la prima squadra ha collezionato 10 presenze in Serie A e 4 in Champions League, tutte da subentrato. Con il Milan Futuro ha messo a segno 7 reti e 2 assist tra Serie C e Coppa Italia di categoria.

Riscatto e controriscatto a favore del Milan

La gestione del minutaggio di Camarda non è stata delle migliori: spesso gli è capitato di saltare le partite del Milan Futuro in quanto veniva convocato in prima squadra, salvo poi rimanere in panchina e non essere utilizzato. Da questo punto di vista, Lecce rappresenta una grande opportunità, una piazza in cui troverà verosimilmente più spazio. Camarda è pronto per una nuova avventura e lunedì è atteso a Lecce per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro, ma i rossoneri avranno l'opzione del controriscatto a 4 milioni. Corvino ha parlato così sul giovane attaccante: "Noi abbiamo sempre pensato che la qualità non ha età. Siamo partiti da queste considerazioni. Camarda è un potenziale di grande qualità. In quel ruolo abbiamo Krstovic, volevamo inserire un giocatore con le caratteristiche di Camarda e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta".