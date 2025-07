Walker firma con il Burnley: c'è l'annuncio ufficiale

Il Burnley neopromosso in Premier League ha ufficializzato l'ingaggio di Kyle Walker . Il terzino destro della Nazionale inglese ha firmato un contratto biennale e ritrova Scott Parker , ex compagno di squadra ai tempi del Tottenham , ora allenatore dei Clarets. Il difensore si è presentato così: "Sono felice di essere qui. Quando ho parlato con Scott e ho sentito i suoi piani per la prossima stagione, ho colto al volo l'occasione. Ha fatto un lavoro straordinario qui, riportando il Club in Premier League con un bottino di 100 punti e ora guardiamo avanti insieme per tornare nel campionato più importante del mondo. Il Burnley ha disputato una stagione fantastica la scorsa stagione, basata su un record difensivo incredibile, e non vedo l'ora di entrare, mettere la mia esperienza e la mia qualità a disposizione di quella che sembra una squadra entusiasmante". Si tratta di un acquisto a titolo definitivo, con il Burnley che verserà nelle casse dei citizens 5 milioni di sterline in caso di salvezza e qualora il giocatore collezionasse almeno il 70% delle presenze. Lo riporta Fabrizio Romano.

La carriera di Walker

Walker inizia la sua carriera nello Sheffield United, la sua squadra del cuore. Nel 2009 si trasferisce appena 19enne al Tottenham, che lo lascia per un altro anno ai Blades e lo gira in prestito prima al QPR e poi all'Aston Villa. Dal 2011 Kyle entra in pianta stabile nella prima squadra e col passare degli anni si afferma come uno dei migliori terzini destri al mondo, sia a livello di club che di Nazionale. Nel 2017 passa al Manchester City, dove sotto la gestione Guardiola vince ben 6 Premier League, 4 Coppe di Lega, 3 FA Cup, 2 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa europea e un Mondiale per club. Lo scorso gennaio viene ceduto in prestito al Milan, dove raggiunge la finale di Coppa Italia. Non riscattato dai rossoneri, ecco dunque la chiamata del Burnley, che piazza il primo grande colpo di mercato e punta alla salvezza nella massima serie inglese, dopo aver conquistato la promozione nella passata stagione chiudendo il campionato di seconda divisione con ben 100 punti.