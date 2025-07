"Sommer-Galatasaray, l'Inter guarda in casa Barcellona per il portiere"

Il futuro di Marc-André Ter Stegen potrebbe essere lontano da Barcellona, precisamente... in Italia. L'estremo difensore tedesco sarebbe infatti scivolato nelle gerarchie di Hansi Flick , dietro al nuovo acquisto Joan Garcia (portiere 24enne comprato dall'Espanyol). Nonostante ciò Ter Stegen, rientrato a fine stagione dopo il brutto infortunio rimediato il settembre scorso , prediligerebbe rimanere in Catalogna, ma su di lui si sarebbero già fiondati diversi club, tra cui l'Inter.

"Ter Stegen arrabbiato col Barcellona. L'Inter..."

A rivelarlo è il quotidiano Diario Sport, che sottolinea come in casa nerazzurra l'idea del possibile addio di Yann Sommer (il Galatasaray su di lui) avrebbe fatto drizzare le antenne verso il tedesco attualmente al Barça. Ter Stegen raggiungerà il quartier generale del club all'inizio della prossima settimana per la ripresa della preparazione, e sarà quello il momento in cui parlerà della sua situazione con i blaugrana.

Secondo Sport il portiere sarebbe "molto arrabbiato con il club per le decisioni prese e, soprattutto, per le fughe di notizie che considera egoistiche e che hanno danneggiato la sua immagine pubblica". Al momento sarebbe comunque più orientato a rimanere, ma l'idea di poter scivolare al terzo posto nelle gerarchie dei portieri (dietro anche a Wojciech Szczesny, con il polacco che dovrebbe rinnovare a breve) potrebbero portarlo ad ascoltare le offerte per lui.