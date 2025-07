Leoni tra Juve e derby. Allegri lo promuove, l'Inter è sicura: prima 35 milioni per Bisseck

Ci prova anche l'Inter

Lato Inter. In questo caso il giocatore da cedere per avere i soldi per trattare col Parma è soprattutto Bisseck (ieri sono tornare a circolare voci su Acerbi e Al-Hilal, ma non ci sono state conferme). Per l’Inter il tedesco è cedibile e Ausilio confida di incassare almeno 35 milioni. In Inghilterra il gigante nato a Colonia piace all’Aston Villa, ma non solo. Se arriverà l’assegno giusto, l’Inter - che dal Parma ha appena preso Bonny e ha parlato più volte di Leoni (c’è anche un grande feeling fra Marotta e Cherubini, ad dei ducali) -, proverà l’affondo. Per altro ieri Leoni - che Chivu ha lanciato definitivamente da titolare a Parma - su Instagram ha messo like all’ufficialità dell’ormai ex compagno Bonny in nerazzurro. E in questi giorni sappiamo quanto i like facciano notizia.