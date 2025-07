"Nico Gonzalez flop, è già al capolinea: proposto in Arabia Saudita"

Nico Gonzalez già via? No, non si tratta dello juventino che pure sembrerebbe poter lasciare Torino , ma dello spagnolo centrocampista del Manchester City . I Citizens si sono mossi con anticipo nella finestra di calciomercato e nel corso del Mondiale per Club hanno già dato prova di quella che potrà essere la formazione della prossima stagione. Nella mediana inglese, potrebbe non esserci posto per il giocatore arrivato solo sei mesi fa nella squadra di Guardiola .

Nico Gonzalez e le sirene arabe: i dettagli

Il ritorno in campo di Rodri e l'acquisto, su tutti, di Tijani Reijnders hanno chiuso, probabilmente, definitivamente le porte del centrocampo a Nico Gonzalez. Il calciatore è stato schierato per soli 61 minuti nella coppa intercontinenale disputata negli Stati Uniti, un campanello d'allarme che il manager del giocatore ha colto subito. Come riportato da Bild, l'agente si sarebbe già mosso per trovare una sistemazione in questa sessione di calciomercato al suo assistito. Secondo quanto riportato tra le colonne del quotidiano tedesco, sarebbe stato proposto a diverse formazioni della Saudi Pro League. Ma gli estimatori del 23enne anche in giro per l'Europa non mancano. Di certo, la sua esperienza al Manchester City potrebbe essere già ai titoli di coda.