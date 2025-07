Messi può raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia: pressing dell'Al-Ahli

L'Al-Ahli piomba su Messi

Secondo le ultime indiscrezioni riportarte da L'Équipe, i dirigenti della polisportiva saudita di Gedda starebbero lavorando da settimane per convincere l'otto volte Pallone d'Oro a giocare nella Saudi League, dove ritroverebbe il rivale di sempre Cristiano Ronaldo, che ha rinnovato fino al 2027 con l'Al-Nassr. I sauditi starebbero anche spingendo per avere Messi come testimonial in vista del Mondiale del 2034, che si svolgerà proprio in Arabia. La vicenda ha tutte le caratteristiche per diventare un nuovo tormentone del mercato estivo. Reduce dal ko per 4-0 contro il PSG agli ottavi di finale del Mondiale per club, l'Inter Miami da parte sua vorrebbe trattenere Messi dopo i suoi primi due anni in MLS, ma sarà chiamato a mettere sul piatto la giusta offerta per convincere l'argentino a prolungare quel contratto in scadenza tra pochi mesi e a rifiutare le lusinghe arabe.