Osimhen, offerta del Galatasaray! Braccio di ferro Juve-Vlahovic, l'Al Hilal...: cosa sta succedendo

Braccio di ferro Juve-Vlahovic, chi è più forte? Milan in agguato ma...

Secondo voi come finisce la storia di Vlahovic? Davanti ci sono tre possibilità e, soprattutto, settimane di grande tensione, perché la trattativa fra Dusan e la Juve si presenta come un braccio di ferro. È chiaro che la Juventus non lo prevede nei suoi piani tecnici e l'ideale per il club sarebbe cederlo. In modo da incassare almeno 20/25 e non fare minusvalenza e togliersi l'ingaggio da circa 20 milioni lordi. Ma in questo momento non c'è un club disposto a pagare quell'ingaggio a Vlahovic (e lui non sembra intenzionato a fare sconti, almeno per ora). Neanche il Milan da dove lo chiama frequentemente Allegri, ma che è stato chiarissimo sulle cifre: a quelle condizioni è un no secco.