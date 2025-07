"Io al Toro, ne avevo parlato con Cairo. E ho ancora voglia": Balotelli a sorpresa

TORINO - Mario Balotelli al Torino? Quella che adesso appare un’ipotesi poco percorribile, qualche mese era invece un’idea che non si è concretizzata. A ottobre, quando Duvan Zapata ha subito il grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione, per colmare il buco creatosi in attacco Urbano Cairo aveva pensato proprio a Supermario, il quale alla fine ha firmato con il Genoa.