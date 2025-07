Juve, ciao Osimhen: il Galatasaray affonda il colpo! Maxi offerta al Napoli

Abdullah Kavucku, vice presidente operativo del Galatasaray, è sbarcato in Italia per tentare l'affondo decisivo per Victor Osimhen. Il club turco, che ha messo nel mirino anche il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, vorrebbe tenere l'attaccante nigeriano dopo la stagione in prestito dal Napoli. L'impatto del classe '98 è stato devastante, con 37 reti complessive in 41 match disputati.