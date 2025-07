Calciomercato Juve: 7 colpi per Tudor! I nomi della rivoluzione di Comolli

Sette colpi decisi e rumorosi, a scandire il ritmo di una sinfonia ancora tutta da scrivere. Non si tratta di un numero a caso, partorito in virtù di chissà quale riferimento religioso o trascendentale… La Juve nelle prossime settimane andrà incontro a una semi-rivoluzione. Un aggiornamento capillare del proprio sistema operativo, che possa costruire i presupposti per tornare competitivi in Italia e in Europa. È questa la missione di Damien Comolli, come del resto ha ammesso lui stesso nella conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium, quando ha rievocato un concetto recentemente accantonato dall’area sportiva bianconera: l’ossessione per la vittoria. Il nuovo dg della Juventus non è di certo un incantatore di serpenti, ed è per questo che - con il raduno alla Continassa ormai alle porte - sfrutterà le prossime due settimane per dare un’accelerata significativa sul mercato. In entrata, come in uscita.